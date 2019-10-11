Москва, , 15:58 — REGNUM «Нефтяные цены 11 октября продолжили рост после того, как в ОПЕК заговорили о возможном сокращении поставок, а в СМИ появилась обнадеживающая информация по ходу торговых переговоров, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Судя по всему встречи китайской делегации с американскими политиками прошли достаточно плодотворно: в случае неудачного старта китайцы были готовы покинуть Вашингтон в первый же день мероприятия, однако, на сайте Белого дома появилась информация о личной встрече Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР.

Вероятнее всего, Пекин рассчитывает на отмену анонсированных санкций взамен на некоторые уступки — например увеличение закупок американских сельхозтоваров.

Таким образом, вероятность заключения некоторого промежуточного соглашения достаточно велика, что уже сейчас позитивно сказывается на стоимости сырья: США и КНР крупнейшие потребители нефти, а значит проблемы в их экономике приведут к дисбалансу спроса и предложения на рынке и снижению цен на сырье. Тогда как любые положительные новости о ходе торговых переговоров неизменно приводят к увеличению стоимости черного золота.

Другим драйвером роста котировок являются новости об атаке иранского нефтяного танкера вблизи берегов Саудовской Аравии. Какой-то конкретики на данный момент нет, но расширение конфликта в регионе не сулит ничего хорошего и угрожает поставкам сырья на международный рынок.

В отсутствие негативных сюрпризов нефтяные цены вполне способны закрепится на уровне $60 за баррель», — считает эксперт.

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