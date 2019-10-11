Черкесск, , 15:55 — REGNUM Турпоток на курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии вырос на 25%. С начала 2019 года всесезонный туркластер посетили более 300 тыс. человек. Об этом сообщил директор департамента по экспертно-аналитической работе АО «Курорты Северного Кавказа» Владислав Субботин.

По его словам, в среднем с начала открытия курорта «Архыз» его посещаемость ежегодно растет на 20%.

«Курорт генерирует турпоток и становится привлекательным для инвесторов», — цитирует Субботина ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о росте туристического потока на курорты Северного Кавказа в летний период 2019 года заявил гендиректор компании «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев. По его словам, «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Ведучи» в Чечне и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии приняли на 18% больше туристов, чем в 2018 году.