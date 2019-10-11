Нижний Новгород, , 15:54 — REGNUM Северный и Южный «Поезда здоровья», которые продолжают курсировать в Нижегородской области за время работы обследовали более 19,5 тыс. пациентов в 114 населенных пунктах 44 районов региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Всего специалистами было проведено 34,8 тыс. консультаций, мобильные лечебно-диагностические лаборатории провели около 19 тыс. исследований. Наиболее востребованными были консультации невролога — почти 4,5 тыс. приемов, в также офтальмолога — 3,8 тыс. консультаций.

От общего числа пациентов 8,1 тыс. человек направлены на дополнительное обследование, 936 больным рекомендовали госпитализацию.

ИА REGNUM напоминает, «Поезда здоровья» начали работу на территории области 16 апреля и продолжат курсировать до 15 октября. Поезда формируются в рамках реализации регионального проекта «Доступная медицина», стартовавшего в Нижегородской области в 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина. В состав каждого мобильного комплекса включены два передвижных лечебно-диагностических модуля на базе автобусов ПАЗ, которые оборудованы в том числе стоматологическими установками, флюорографами, маммографами и модулями «Сахарный диабет».