Москва, , 15:47 — REGNUM Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.

«В следующем году у нас по плану будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим еще анонсировать, которые уберут эту оплату», — сказал Греф

По его словам, в Сбербанке уже «идут на эту тему эксперименты», однако «в один день это сделать нельзя».

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк с 25 июня запустил сервис денежных переводов с кредитных на дебетовые карты между своими клиентами. Комиссия за переводы составляет 3%, но не менее 390 рублей. На переводы кредитных средств не распространяется беспроцентный период.

Также с 11 июня Сбербанк запустил сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт.

Читайте подробнее: Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев высказался против «банковского роуминга».