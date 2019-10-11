Судак, Крым, , 16:15 — REGNUM Посольство Украины обвинило в преступлении итальянского учёного Джованни Спалла за то, что он прибыл в Крым изучать генуэзские крепости. Об этом журналистам 11 октября рассказал сам исследователь.

«Украинское посольство в Риме отправило письмо в организацию Italia Nostra, в котором говорится, что я совершаю некое преступление, поскольку, будучи представителем европейской организации, нахожусь в Крыму. Несмотря на такое сильное обвинение, я посчитал нужным не воспринимать его и оставаться здесь», — отметил учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Крыма, выступая на заседании ОБСЕ в Варшаве, призвал организацию дать оценку блокаде российского полуострова со стороны Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Крымчанин призвал ОБСЕ дать оценку украинской блокаде полуострова