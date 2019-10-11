Судак, Крым, 11 октября 2019, 16:15 — REGNUM Посольство Украины обвинило в преступлении итальянского учёного Джованни Спалла за то, что он прибыл в Крым изучать генуэзские крепости. Об этом журналистам 11 октября рассказал сам исследователь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Крыма, выступая на заседании ОБСЕ в Варшаве, призвал организацию дать оценку блокаде российского полуострова со стороны Украины.
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