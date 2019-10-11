Уфа, , 15:47 — REGNUM Первую вертолетную площадку для медицинского авиатранспорта открыли в Уфе на территории перинатального центра. Об этом 11 октября сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на своей странице в социальной сети.

По его словам, площадка полностью готова к эксплуатации. Чиновник также отметил, что всего в Башкирии планируется открыть восемь вертолетных площадок для оперативной доставки пациентов и оказания им медицинской помощи.

«Это в первую очередь то драгоценное время, которое дает возможность врачу спасти жизнь пациента. Это шанс добраться до самых отдалённых районов нашего прекрасного края максимально быстро», — сообщил он в социальной сети.

Напомним, что данный проект осуществляется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».