Деревня Аносино, Московская область, , 15:41 — REGNUM В 2020 году в России должна заработать программа льготного кредитования покупки жилья для проживающих в сельской местности. Об этом, как передает «Интерфакс», 11 октября рассказала заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут во время «делового завтрака» Сбербанка в подмосковном Аносино.

Чиновница рассказала, что данная программа заинтересовала Сбербанк и Россельхозбанк.

«Пока оба банка декларируют, что к концу года продукты будут разработаны и утверждены, и даже будет некая отработка этих продуктов с точки зрения их применения», — сообщила Лут.

Она также отметила, что нормативные документы для осуществления данной программы уже готовы, надо только, чтобы их утвердило правительство России. Кроме того, в 2020 году на льготную ипотеку для села уже предусмотрен 1 млрд рублей в госбюджете.

Со слов замминистра, максимальная ставка данной ипотеки составит 3% годовых, но в случае софинансирования программы регионами ее можно снизить до 0,1%. Также она отметила важность информирования населения о новой программе.