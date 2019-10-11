Владикавказ, , 15:12 — REGNUM В Северной Осетии будут выпускать стеклянную тару для упаковки жидкостей. В республике открылось предприятие «Солло». Оно расположило свои производственные мощности на территории бывшего завода «Иристонстекло», сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе главы и правительства республики.

Предшественник завода «Солло» прекратил свою деятлельность. Его сотрудников приняло на работу новое предприятие стеклотары. Всего на производстве трудятся около 100 человек. Руководство предприятия обещает увеличить мощности и набрать еще столько же.

По словам генерального директора «Солло» Эдуарда Дзгоева, в настоящее время для работы используется устаревшее оборудование. После ввода в строй новой стекловаренной печи и другого оборудования планируется выпускать на заводе банки и другую стеклотару для пищевой промышленности.

Гендиректор уверен, что новый завод стеклотары сможет выйти на рынок Северо-Кавказского региона и других округов России.