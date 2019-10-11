Милан, Италия, , 15:05 — REGNUM Валюта Евросоюза в настоящее время популярна, «как никогда», заявил в пятницу, 11 октября, уходящий глава Центробанка ЕС Марио Драги, передает информагентство ANSA.

Драги, который оставит свой пост 1 ноября (его преемницей станет Кристин Лагард), отметил, что он «оптимистично» смотрит на будущее Евросоюза.

Создание ЕС, введение евро и деятельность Центробанка Евросоюза постоянно критиковались, но время показало, что все эти решения были оправданы, считает Драги.