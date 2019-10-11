Москва, , 15:05 — REGNUM Банк России последнее время очень активно борется с любыми проявлениями мисселинга (неправильной продажей страховых услуг). Конечно, действия ЦБ РФ вполне уместные, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение Минфина штрафовать банки за навязывание услуг.

«Практика агрессивных продаж, в том числе и в части навязывания дополнительных услуг или даже обмана потребителя в части полноты информации о предлагаемых услугах, существует уже достаточно давно.

И если крупные кредитные учреждения стараются не злоупотреблять мисселингом, то небольшие компании и особенно недобросовестные участники рынка используют этот приём. Действительно, обязательная страховка может быть уместной только в отношении предмета залога. В остальных случаях клиент сам вправе выбирать, собирается ли он страховать свои риски, или нет. Это его неотъемлемое право.

В этом плане стоит отметить, что борьбу с недобросов5естными практиками предоставления займов ведет не только сам регулятор. 9 августа 2019 года совместной рабочей группой, куда входили представители НАУФОР, и СРО НФА, был разработан «Стандарт о требованиях к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов».

Стандарт устанавливает требования к брокерам, доверительным управляющим, дилерам, депозитариям, регистраторам, инвестиционным советникам, направленные на предотвращение мисселинга.

Информирование о сложных финансовых продуктах должно осуществляться в стандартизированной форме (в виде паспорта финансового инструмента, аналога европейского KID — Key information document), что позволит инвесторам лучше осознавать связанные с продуктом риски.

Что касается потребительских кредитов, то они не относятся к сложным финансовым продуктам, но в силу невысокой финансовой грамотности большинства жителей России обмануть неискушенного заемщика, не обладающего достаточными званиями и опытом, достаточно просто. Так что действие Банка Росси стоит рассматривать как вполне уместные», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов РФ предлагает запретить банкам навязывать дополнительные услуги при выдаче кредитов и брать с заёмщика страховку за весь срок кредита сразу.

Читайте также: Минфин предложил штрафовать банки за навязывание услуг