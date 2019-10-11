Бишкек, , 15:04 — REGNUM Внешнеторговый оборот Киргизии в январе — августе 2019 года составил $4,4 млрд (284,8 млрд рублей), что на 4,6% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

В ведомстве отмечают, что за восемь месяцев объем экспортных поставок увеличился на 10,8%, а объем импортных поступлений, напротив, сократился на 9,2%.

С другими странами-участницами Евразийского экономического союза Киргизия в этот период наторговала на $1,7 млрд (110 млрд рублей), что в сравнении с январем — августом года минувшего меньше на 5%.

При этом произошло сокращение как экспортных поставок — на 8%, так и импортных поступлений — на 4,1%.

Наиболее активно Киргизия вела торговлю с Россией, на которую приходится 60,8% взаимной товарооборота республики с государствами-членами ЕАЭС, а также с Казахстаном — чья доля во внешней торговле Киргизии составляет 36,9%.