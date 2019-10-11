Милан, Италия, , 14:54 — REGNUM В ближайшее время власти Италии введут новые ограничения на платежи наличными, передает Italia Oggi в пятницу, 11 октября.

Максимальной суммой, которую можно будет заплатить наличными, вместо 3000 евро станет сумма в диапазоне от 1000 или 1500 евро.

Новое правительство Италии с сентября 2019 года анонсирует различные меры по ограничению использования наличных средств; основная декларируемая цель — борьба с уклонением от уплаты налогов.

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