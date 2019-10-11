Самара, , 14:57 — REGNUM Новую мусоросортировочную станцию открыли сегодня в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом 11 октября сообщает областной департамент информационной политики.

Сортировка мусора Цитата из видео мусоросортировочный комплекс (Irina Ya)

В настоящее время станция перерабатывает порядка 200 тонн отходов, при плановой мощности в 100 тысяч тонн мусора в год.

По словам чиновников, местные жители производят в три раза меньше мусора, поэтому сейчас рассматривается возможность переработки мусора жителей города Самары.

Отмечается, что на станции из мусора будут отбирать стекло, картон и пластик, которые впоследствии будут повторно использоваться.

Напомним, что в соответствии с планом национального проекта «Экология» к 2024 году в Самарской области планируется сортировать 100% отходов, а перерабатывать — 11%.