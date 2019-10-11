Москва, , 14:53 — REGNUM За сентябрь 2019 года продажи автобусов в России выросли на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности в нашей стране было реализовано 1233 единицы автобусов.

Лидером по продажам автобусов на российском рынке по итогам сентября 2019 года стал ПАЗ. Доля Павловского автобусного завода составила 57% от общего количества проданных автобусов за отчетный период. Это 706 экземпляров. Однако по отношению к сентябрю 2018 года продажи ПАЗ упали на 1,5%.

На второй строчке — ЛиАЗ, продажи которого составили 205 экземпляров, что выше в 3 раза уровня реализации прошлого года.

Замыкает тройку лидеров НефАЗ (87 ед.; +85%).

Напомним, по данным «Автостат Инфо», реализация автобусов иностранных брендов в России за период с января по август 2019 года выросла на 16%.

Читайте также: В России отзывают 114 автобусов ЛиАЗ