Сеул, , 14:53 — REGNUM В Южной Корее намерены разработать стратегию для обеспечения стабильных поставок ключевых материалов, запчастей и оборудования. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра Хон Нам Ки.

Известно, что данное заявление министр финансов сделал на первом заседании комитета по обеспечению конкурентоспособности, созданного после введения экспортных ограничений.

Хон Нам Ки отметил, что на реализацию проекта правительство страны намерено ежегодно выделять более 2 трлн вон (~$1,68 млрд).

Также в этом году власти намерены пересмотреть специальный закон, который поспособствует созданию базы для поддержки трех основных отраслей (сырья, запчастей и оборудования).

Заместитель премьер-министра также добавил, что политика по противодействию ограничительным мерам Японии, которой придерживается правительство страны, даёт положительные результаты. В частности, в стране фиксируют диверсификацию импорта и наращивания инвестиций в частном секторе.