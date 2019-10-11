Псков, , 14:39 — REGNUM В Псковской области власти в ручном режиме решат вопрос «белых пятен» — территорий, которые не покрываются цифровым телевизионным сигналом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в таких зонах оказалось 0,2% населения региона или 20 домовладений, где постоянно проживают люди.

«В 14 случаях семьи приобрели спутниковое оборудование, при помощи которого можно смотреть 20 бесплатных каналов. Еще в шести случаях вопрос с установкой спутникового оборудования и возмещения расходов будет решён в ближайшее время», — сообщили в администрации Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналоговое телевещание в Псковской области будет отключено 14 октября. В регионе работает «горячая линия», которая с 12 октября будет принимать звонки с 9:00 до 22:00. Малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, компенсируют стоимость цифровых приставок для телевизоров из регионального бюджета.

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