Грозный, , 14:38 — REGNUM До конца 2019 года в Чечне будут отремонтированы 54 участка дорог общей протяженностью около 80 км. В настоящее время готовность работ на этих участках составляет около 80%.

Об этом доложил председатель правительства республики Муслим Хучиев в ходе совещания, посвященного вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на территории СКФО, которое состоялось в полпредстве президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Хучиев также отметил, что Чечня является в данное время субъектом, в котором отмечены самые низкие показатели по смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

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Между тем, стоит отметить, что на 1 сентября 2019 года ГИБДД по Чечне предоставило сведения о 138 ДТП, произошедших в республике. В результате автоаварий погибло 74 человека, получили травмы еще 189 человек.