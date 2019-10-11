Вильнюс, , 14:36 — REGNUM С февраля 2016 года, когда в Литве была внедрена система депозитов за пластиковую, алюминиевую и стеклянную тару, а в стране заработала сеть автоматизированных пунктов приёма использованной тары — тароматов — жители страны сдали уже 2 млрд единиц тары, что является одним из лучших показателей в Евросоюзе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 октября.

По данным оператора сбора использованной тары, компании Užstato sistemos administratorius, это порядка 80 тыс. тонн пластика, алюминия и стекла. Всего в литовские тароматы возвращается 92% всей проданной в Литве тары.

Депозит за одну единицу тары в Литве составляет 10 центов, которые возвращаются при её сдаче в таромат.