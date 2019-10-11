Пермь, , 14:35 — REGNUM Камская гидроэлектростанция в январе-сентябре 2019 года выработала 1 млрд 929 млн кВт·ч электроэнергии, что превышает исторический максимум за аналогичный временной период. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба компании «РусГидро».

"Рекордный показатель стал результатом эффективного планирования водно-энергетических режимов в период дождевого паводка», — объяснили в компании достигнутый результат.

Выработке такого объёма электроэнергии способствовала гидрологическая ситуация, сложившаяся в конце лета и осенью текущего года. В частности, в августе, когда был зафиксирован рекорд, Камская ГЭС произвела 338 млн кВт·ч электроэнергии — вдвое больше, чем среднемноголетние значения за аналогичный период.

В настоящее время на станции продолжается ремонтная кампания. Камские энергетики, завершив ремонт гидроагрегата ст.№3, приступили к выполнению ремонтов на 6 и 7 гидроагрегатах.

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