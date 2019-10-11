Исламабад, , 14:43 — REGNUM Государственный банк Пакистана (центробанк) опубликовал свежие данные об одном из основных источников иностранной валюты в стране — о денежных переводах из-за границы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, за первые три месяца нового финансового года (июль — сентябрь) объем переводов из-за границы сократился незначительно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За три месяца пакистанцы, работающие за границей, перевели на родину 5,4 миллиарда долларов.

По данным Госбанка, главным источником денежных переводов по-прежнему является Саудовская Аравия. Следом за Саудовской Аравией в списке крупнейших источников инвалюты идут ОАЭ, США и Великобритания.