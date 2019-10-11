Барнаул, , 14:03 — REGNUM В Алтайском крае проходит масштабное мероприятие — XII Алтайский региональный ИТ-форум. Одной из самых любопытных новинок, представленных на нём, стал проект группы компаний «ЭРА новых технологий». Речь идёт о спутниковом оборудовании для «точного земледелия», которое можно использовать на полях небольших фермерских хозяйств. Эта разработка победила в номинации «Лучший ИТ-стартап» конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае». Подробности сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба алтайского губернатора.

Мобильная станция RTK для СПО «Агронавигация» Правительство Алтайского края

«Участники ИТ-форума смогли по достоинству оценить представленную данной компанией мобильную RTK станцию для системы позиционирования опрыскивателя «Агронавигация». Доклад об эффективности названного решения был представлен на одной из ключевых площадок мероприятия — выездном совещании Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики «Цифровизация сельского хозяйства».

Мобильная RTK станция для СПО «Агронавигация» обеспечивает высокую точность всего цикла сельскохозяйственных работ, начиная с подготовки почвы и заканчивая уборкой, а также соответствует агротехническим требованиям выращивания всех культур», — отмечает губернаторская пресс-служба со ссылкой на руководителя проекта Сергея Занадворного.

Он также пояснил, что хозяйства, специализирующиеся на выращивании пропашных культур, видят большую отдачу при использовании мобильной станции RTK, поскольку работа с этими культурами требует наибольшей точности на посадке, опрыскивании, орошении и уборке.

«Разработка рассчитана на малобюджетные агронавигаторы в точном земледелии для малых и средних фермерских хозяйств: цена мобильной RTK станции для СПО «Агронавигация» значительно ниже, чем у зарубежных аналогов, а отечественных разработок просто нет. Уже сегодня от аграриев нам поступает большое количество заказов на новый продукт», — заявил Сергей Занадворный.

По его оценке, создание спутниковых систем стало возможным за счет накопленного группой компаний производственного опыта и применения большого количества собственных комплектующих.

Председатель жюри финала краевого конкурса, министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов отметил, что разработка «ЭРА новых технологий» является достаточно эффективной. По его словам, такого рода отечественные ИТ-решения составляют основу для цифровой трансформации отраслей экономики, в данном случае — сельского хозяйства.

Напомним, XII Алтайский региональный ИТ-форум стартовал в Барнауле 10 октября. Он работает три дня и объединяет около тысячи человек — производителей IT-оборудования, потребителей, поставщиков, разработчиков IT-решений. Участники данного мероприятия смогут также познакомиться и оценить потенциал других инновационных компаний Алтайского края. В их числе представлены: интернет-портал для исследовательской деятельности студентов и школьников, облачная система учета посещаемости и успеваемости учащихся, сервис анкетирования для сферы образования, образовательный конструктор для программирования беспилотного летательного аппарата, мобильное приложение для подготовки к чемпионатам Worldskills и многое другое.

IT-форум проводится при поддержке правительства Алтайского края.