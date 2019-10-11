Москва, , 14:51 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил меры сокращения дебиторской задолженности возглавляемого им ведомства на заседании Коллегии МО РФ 11 октября. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций военного министерства.

«Замечу, что её значительный объём образуется в Министерстве обороны из-за несоблюдения организациями оборонно-промышленного комплекса сроков выполнения государственных контрактов», — отметил Шойгу во время совещания.

Тем не менее, он рассказал, что за последние три года, благодаря работе по сокращению дебиторской задолженности, ее объем удалось снизить на 60%.

Также планируется принимать новые меры в данном направлении. Глава Минобороны заявил, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в 2019 году введена автоматизированная система раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности по госзаказам. Шойгу считает, что с помощью нововведения можно будет осуществлять дополнительный контроль за исполнением контрактов и эффективней снижать размер дебиторской задолженности в МО РФ.