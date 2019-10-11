История вопроса

Подборка материалов, посвященная изготовления вина из винограда, а также из других плодов и ягод. Среди наиболее известных сортов напитка: Мерло, Шардоне, Рислинг, Мускат,

Каберне-Совиньон, Пино-нуар.



По данным международной организации вина (OIV), в 2018 году в мире было произведено 39 млрд бутылок вина (+17% по сравнению с предыдущим годом). Лидером по производству алкогольного напитка остается Италия. Крупнейшие экспортеры – Испания и Франция.



В России с 2014 по 2018 год продажи вина постепенно снижались из-за повышения цен. В 2018 году россияне купили 920 млн литров напитка. Три четверти российского рынка занимают столовые вина.

