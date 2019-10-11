Ростов-на-Дону, 11 октября 2019, 13:38 — REGNUM Ростов-на-Дону примет участников первого областного эногастрономического фестиваля «Долина Дона». Он развернётся на территории парка «Левобережный» 12 октября, сообщается на сайте донского правительства.
В фестивале примут участие донские виноделы, фермерские хозяйства, энологи, ведущие рестораны. Также ожидается, что к территориальному кластеру «Долина Дона» присоединятся новые участники.
Гости парка «Левобережный» посетят гастрономическую площадку, продегустируют вина.
Кроме того, запланирована деловая программа и выступление творческих коллективов.
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