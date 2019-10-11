Болонья, Италия, , 13:36 — REGNUM Новые американские пошлины коснутся 25% продуктов питания, экспортируемых из Италии в США, передает Adnkronos в пятницу, 11 октября, со ссылкой на данные национальной ассоциации сельхозпроизводителей.

Ограничения коснутся товаров, годовой объем экспорта которых составляет около полумиллиарда евро, в том числе некоторых видов сыров и колбас.

В ассоциации сельхозпроизводителей считают, что действия США говорят о необходимости интенсификации работы на уровне страны и уровне ЕС для защиты производителей.

Читайте также: Президент Италии: пошлины США могут подорвать «евроатлантический дух»