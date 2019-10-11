Сеул, , 13:39 — REGNUM С 8 по 11 октября сотрудники малых и средних предприятий предприятий (МСП) Южной Кореи провели в России и Польше консультации по вопросам экспорта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.

По их словам, в экспортных консультациях приняли участие представители 18 южнокорейских компаний, производящих бытовую химию и косметику, медицинские приборы, бытовую технику, спортивные товары и одежду.

Известно, что в Москве было проведено 135 консультаций по вопросам экспорта и несколько лекций со специалистами разных областей. А в Варшаве, в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Южной Кореей и Польшей, прошла корейско-польская встреча бизнес-леди.

«Малым и средним предприятиям нашей страны сложно выйти на развивающиеся рынки России и Польши из-за языковых барьеров и культурных различий. Однако мы надеемся, что данные мероприятия поспособствуют распространению нашей продукции за рубежом», — сообщили в ассоциации.