Москва, , 13:16 — REGNUM Предпринимателей хотят обязать вкладывать собственные средства в строительство инфраструктуры в рамках участия в инвестпроектах на селе, затем эти средства будут возмещены бизнесу из налоговых поступлений в бюджет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом в ходе делового завтрака Минсельхоза РФ на тему комплексного развития сельских территорий заявил замминистра финансов РФ Андрей Иванов.

«Мы предлагаем новые налоги, которые возникают от реализации новых инвестиционных проектов, отдать на развитие инфраструктуры — социальной, транспортной, цифровой, жилищно-коммунальной, и даже на субсидирование процентной ставки по тем проектам инвестиционным, для которых эта инфраструктура нужна и создаётся», — заявил Иванов.

В частности, по его словам, сегодня бюджет не в состоянии обеспечить и инвестиционные проекты на селе, и постройку необходимой для этого инфраструктуры.

«В тех условиях, пока бюджет не в состоянии найти ресурсы, чтобы одновременно с развитием проекта профинансировать необходимую инфраструктуру, мы предлагаем предпринимателям профинансировать ее за счёт привлечённых источников и при первом поступлении налогов в бюджеты, и субъектовый, и федеральный, возместить понесенные расходы», — отметил Иванов.

По его словам, возмещать бизнесу затраченные на инфраструктуру средства, правительство предлагает за счет возмещения уплаченных налогов. Речь, в частности, идет о налоге на добавленную стоимость (НДС), так как агропромышленные проекты не уплачивают налог на прибыль.

«Мы предложили налог на добавленную стоимость, НДС, использовать для возмещения. В части субъектовых налогов это налог на имущество и плата за землю», — отметил Иванов.