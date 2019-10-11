Вильнюс, , 13:10 — REGNUM За три квартала 2019 года в Литве израсходовано на 10% больше газа, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные сегодня, 11 октября, представила компания-оператор передачи газа в Литве Amber Grid, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всего потребление составило 16,7 тераватт-часа.

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

За девять месяцев 56,5% было поставлено с СПГ-терминала в Клайпеде, а остальной объём по наземному газопроводу. Исключая транзитные поставки в Калининградскую область, в Литву было транспортировано 21,2 тераватт-часа газа. Это на 20,4% больше, чем за девять месяцев 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва арендует СПГ-терминал у Hoegh LNG, а строительство заказывала ради избавления от «энергетической зависимости» от Газпрома. СПГ-терминал заказали с расчётом использования всеми тремя странами Прибалтики, однако Латвия и Эстония не стали покупать дорогой газ из литовского СПГ-терминала, предпочитая дешевле из России. В итоге в 2018 году баланс покупок газа и в Литве вновь вернулся в пользу Газпрома, а СПГ-терминал работал в полухолостом режиме. При этом сжиженный газ в Литву стал поставлять российский «Новатэк».