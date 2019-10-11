Ставрополь, , 13:21 — REGNUM До 500 тыс. саженцев миндального дерева ежегодно планирует выращивать инвестор на территории площадью 20 га на Ставрополье. Они, в частности, будут использоваться для создания миндальных садов на восточных территориях региона, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе губернатора края.

Проект реализуется на площадке крупнейшего в России плодопитомника «Сады Ставрополья». Закладка первых саженцев должна произойти уже в 2020 году. Цветущий миндаль жители и гости края смогут увидеть в 2021 году, а выйти на максимальные показатели производства планируется в 2024 году.

В пресс-службе напомнили, что рынок миндаля в России составляет около 100 млн долларов и сегодня практически полностью наполняется за счёт зарубежных предприятий.

«Ставропольский производитель рассчитывает не только занять свою нишу на отечественном рынке, но и поставлять продукцию на экспорт», — сказано в сообщении.

Первый выращенный в регионе посадочный материал и орехи миндаля в эти дни представлены в Москве, на сельскохозяйственной выставке «Золотая осень — 2019». В общей сложности на ставропольском стенде свою продукцию демонстрируют более 60 предприятий.

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