Ростов-на-Дону, , 12:56 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону намерены ужесточить борьбу с нелегальными торговцами. В ближайшее время будут организованы рейды, сообщается на сайте горадминистрации 11 октября.

«На сегодняшний день известны 219 адресных ориентиров, где ведётся торговля с нарушениями существующего законодательства. При этом на территории города — порядка 50 злостных нарушителей, работу с которыми необходимо ужесточать», — отметил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Низкий процент взысканий штрафов с нарушителей связан с отсутствием полномочий сотрудников районных административных инспекций потребовать у нарушителя документы, удостоверяющие личность, а также с отсутствием практики совместных рейдов с районными отделами судебных приставов.