Париж, , 12:56 — REGNUM Французская автокомпания Michelin объявила о закрытии еще одного завода в Европе. Об этом сообщает AFP.

После того, как в 2018 году компания Michelin закрыла завод в шотландском Данди, а совсем недавно объявила о сворачивании производства в немецком Бамберге, производитель шин вновь сообщает о закрытии производства. На этот раз во французском Ла-Рош-сюр-Йон.

Michelin оправдывает закрытие еще одного завода падением спроса и «чрезвычайно сильной конкуренцией со стороны азиатских производителей».

Напомним, 25 сентября 2019 года компания Michelin оповестила 858 сотрудников своего завода в немецком городе Бамберг о поэтапном закрытии предприятия. Оно должно завершится в 2021 года. Этот завод был основан в 1971 году. Производились на нем 16-дюймовые шины Michelin для легковых машин.

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