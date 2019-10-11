Москва, , 12:54 — REGNUM Величина прожиточного минимума на душу населения за III квартал 2019 года должна составить 11 012 рублей вместо 11 185 рублей во II квартале года. Об этом говорится в подготовленном Минтрудом проекте приказа о величине прожиточного минимума за III квартал.

Для трудоспособного населения предложено установить прожиточный минимум в 11 942 рубля, для пенсионеров — в 9090 рублей, для детей — в 10 838 рублей. В прошлом квартале эти показатели составляли 12 130 рублей, 9236 рублей и 11 004 рубля соответственно. Таким образом, снижение составит 1,5% для трудоспособного населения и детей и 1,6% — для пенсионеров.

Предложение понизить прожиточный минимум в министерстве объяснили сезонным уменьшением цен на продукты, в том числе на овощи, сахар и яйца, пишет «Российская газета».

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