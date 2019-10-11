Сеул, , 12:55 — REGNUM Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) построит подводную лодку и газовоз для военно-морских сил страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, DSME совместно с представителями Управления программ оборонных закупок (DAPA) подписали контакт на строительство подводной лодки класса «Чанбого-III» и газовоза объемом 174 тыс. куб. м. Общая стоимость контракта составила 1,56 трлн вон (~$1,31 млрд).

Известно, что ранее компания получила заказы на строительство подлодки данного класса в 2012 и 2016 годах. В настоящее время DSME строит две подводные лодки.

Напомним, что в апреле южнокорейская компания получила заказ на строительство трех подводных лодок для Индонезии. Стоимость проекта составила 1,2 трлн вон (~$1,01 млрд).

В этом году компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering получила заказы на строительство двадцати судов (девять газовозов, семь танкеров класса VLCC, четыре подводные лодки) на общую сумму $4,7 млрд.