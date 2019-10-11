Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM В Екатеринбурге в 2020 году запланирован ремонт участков дорог протяжённостью 21 километр. Работы будут выполнены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Свердловской области.

Всего по программе будет отремонтировано 18 участков улично-дорожной сети общей площадью более 436 тыс. квадратных метров. Помимо ремонта дорог запланирована реконструкция 59 светофоров.

Как сообщил зампред комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий, в 2019 году в рамках нацпроекта в городе отремонтировано 16 участков протяжённостью более 20 км. Это порядка 5% муниципальных дорог с твердым покрытием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге состоялись общественные обсуждения плана по ремонту автодорог в Свердловской области на будущий год. В мероприятии участвовали 145 граждан, которые утвердили предложенные проекты.

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