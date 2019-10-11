Тегеран, , 13:43 — REGNUM Глава организации по планированию бюджета Ирана Мохаммад-Багер Нобахт заявил, что бюджет следующего иранского календарного года (с 21 марта 2020 г. по 21 марта 2021 г.) не будет зависеть от нефтяных поступлений, и власти не будут тратить нефтедоллары на основные бюджетные статьи. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, в следующем году деньги с продаж нефти пойдут исключительно на национальные проекты и структурные реформы. При этом Мохаммад — Багер Нобахт пообещал, что «непропорционального роста числа национальных проектов не будет, потому что приоритет следующего года — проведение реформ».

Глава организации бюджетного планирования отметил, что увеличенные доходы от налогов заменят нефтяные поступления в бюджет. Он также объявил о том, что организация представит проект бюджета на следующий год 6 декабря.