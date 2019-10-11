Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM В Свердловской области прошли общественные обсуждения плана ремонта дорог в регионе на 2020 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как уточнил начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов, в будущем году запланированы ремонтные работы на участках общей протяжённостью более 86 километров. Реконструкцию проведут на 26 участках, а сумма вложений составит более 1,3 млрд рублей.

Отметим, что в общественных обсуждениях приняли участие 145 граждан.

Напомним, что в 2019 году в рамках национального проекта запланирован ремонт 80 километров дорог на 42 участках. На данный момент контракты выполнены на 80% и полное завершение работ планируется к 25 октября.