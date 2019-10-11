Махачкала, , 12:09 — REGNUM Арбитражный суд Дагестана на полгода продлил конкурсное производство в отношении ООО «Мараби» — единственного в регионе завода по производству керамической плитки. Такое решение принято по ходатайству конкурсного управляющего Руслана Сунгурова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе суда.

Продление конкурсного производства потребовалось для завершения мероприятий, предусмотренных законом о банкротстве. В ходатайстве также было указано, что оценка имущества предприятия пока проведена лишь частично. Рассмотрение отчета, как отметил собеседник, назначено на 2 апреля 2020 года.

Напомним, завод по производству напольной плитки и керамогранита «Мараби» заработал в январе 2017 года. Инвестиции в его строительство составили более 1,4 млрд рублей. Однако меньше чем через полтора года предприятие приостановило свою деятельность. Около 100 сотрудников, долги перед ними вскоре достигли 4,6 млн рублей, были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

В августе 2018 года дирекция завода обратилась в Арбитражный суд с иском о признании себя банкротом. Заявление должника было удовлетворено, и в апреле 2019 года предприятие было признано несостоятельным. В отношении него суд ввёл конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2019 года ПАО «Сбербанк» обратился в Арбитражный суд Дагестана с требованием взыскать с правительства региона по обязательствам завода «Мараби» более 417 млн рублей по государственным гарантиям.

Власти республики вскоре обратились с ответным иском с требованием признать гарантии, выданные инвестиционному проекту «Мараби» прошлым руководством Дагестана, недействительными.

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