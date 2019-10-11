Санкт-Петербург, 11 октября 2019, 12:06 — REGNUM В большинстве банков не происходит никакого навязывания дополнительных услуг, но клиенты могут принимать предлагаемые им страховки за обязательные, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 11 октября, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя инициативу министерства финансов.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что министерство предложило запретить навязывание банками дополнительных услуг при получении потребительского кредита или займа, за исключением случаев, когда должен быть застрахован предмет залога.
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