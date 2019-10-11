Москва, , 11:58 — REGNUM В сентябре 2019 года повседневные расходы жителей России сократились на 3,6%, достигнув апрельского значения. Таковы данные, представленные исследовательским холдингом «Ромир».

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С учетом отрицательной инфляции в — 0,2% падение составило 3,8%. При этом по сравнению с 2018 годом реальные расходы в сентябре выросли на 4,1%. За год объем ежедневных трат граждан увеличился на 13,4%.

Падение расходов наблюдается почти во всех регионах России, за исключением Южного ФО и Северо-Кавказского ФО: в этих округах месячный рост составил 3,1%. Наибольшее падение отмечается в Северо-Западном ФО (-11,7%) и Северном ФО (-12%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфи на РФ, реальные доходы жителей России продолжат падать в 2019 году, несмотря на рост заработной платы.

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