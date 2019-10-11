Ташкент, , 11:50 — REGNUM Минимальный размер уставного капитала банков Узбекистана планируется закрепить на уровне 100 млрд суомв ($10,6 млн). Об этом говорится в законе «О банках и банковской деятельности», одобренным 11 октября депутатами Сената республики, сообщает издание Uzreport.

Во время обсуждения закона отмечалось, что принятие документа позволит усовершенствовать порядок выдачи предварительного разрешения на создание банка, приобретения акций, а также выдачу лицензии.

Кроме того, закон регламентирует отношения между банками и клиентами, процентные ставки по кредитам и депозитам, межбанковские операции и другие направления деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября депутаты Сената Узбекистана одобрили закон «О валютном регулировании», который устанавливает максимальный размер денежной суммы, вывозимой за границу.

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