Губкин, Белгородская область, , 11:51 — REGNUM Единый комплекс по обращению с отходами открыли в городе Губкине Белгородской области. Объект, не имеющий аналогов в России, включает в себя автоматизированный мусоросортировочный комплекс, цех переработки полимерных отходов и современный полигон захоронения отходов. Комплекс построен в рамках нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На завод поступают отходы от Губкинского и Старооскольского городских округов, в перспективе привозить мусор будут из Прохоровского и Чернянского районов. Отходы сортируют на три размерные фракции. Цикл сортировки занимает около 35 минут. Легко разлагающийся мусор направляют на полигон для захоронения. Для функционирования комплекса создано около 200 рабочих мест, в планах предприятия расширить штат сотрудников ещё на 100 человек. К 2024 году Белгородская область должна перерабатывать 34% отходов, поступающих на полигоны.

«Комплекс уникальный в масштабах России. Технологии переработки, как на этом заводе, широко используются в Европе и США. При максимальной экономичности и минимальной отходности производства обеспечивается наибольшая экологическая защита. Система сбора, транспортировки, переработки, утилизации отходов создана, «мусорная» реформа у нас запущена — Белгородчина её успешно выполняет», — отметил на церемонии открытия комплекса губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Комплекс будет перерабатывать до 250 тысяч тонн мусора в год. Отсортированные отходы (стеклобой, макулатура, металлолом, переработанные пластиковые бутылки, пластиковый гранулят) планируется выпускать в объёме до 14 тыс. тонн в год и реализовывать заказчикам.