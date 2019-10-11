Москва, , 11:40 — REGNUM Из-за нехватки денег выросло число жителей России, которые экономят на медицине, — с 22% в 2015 году до 27% в 2019 году. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также граждане начали экономить на образовании. Так, в 2018 году об экономии на образовании для детей и взрослых членов семьи говорили по 4% россиян, а в 2019 году — по 10% и 9% соответственно.

При этом меньше стали экономить на продуктах питания (с 20% в 2015 г. до 11% в 2019 г.), развлечениях (с 38% до 29%), покупке одежды (с 39% до 21%) и предметов домашнего обихода (с 30% в 2015 г. до 18% в 2019 г.).

Опрос проведен в августе 2019 г. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах РФ. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети жителей России (36%) отмечают значительный рост цен за последние два месяца. 40% считают рост цен умеренным, 18% — незначительным.

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