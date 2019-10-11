Рига, , 11:38 — REGNUM Во время ревизии бюджета Европейского союза (ЕС) выявлены девять случаев мошенничества, в Латвии всё более, менее неплохо. Об этом, как передает портал LSM, заявил 11 октября латвийский представитель в европейской ревизионной палате Михаил Козлов.

По его словам, опубликованные на этой неделе результаты ревизии бюджета ЕС за 2018 год выявили серьёзные проблемы при финансировании проектов развития инфрастуктуры и кохезии (выравнивания), сельского хозяйства и занятости.

Козлов добавил, что бюджет ЕС 2018 года равнялся 150 млрд евро. Ревизоры констатировали необоснованность траты 5% средств от всей расходной части проектов кохезии, 2,4% — проекты связанные с природоохранными мероприятиями, прямыми дотациями и поддержкой сельского хозяйства, 2% — всех средств выделенных на улучшение конкурентноспособности и переквалификацию рабочей силы.

«В Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF передано 9 дел связанных с искусственно созданными условиями для получения средств из фондов ЕС, а также несоблюдениями государствами правил закупок, и чаще всего эти случаи относятся к фонду кохезии, — сообщил Козлов. — Наибольшую часть нарушений и неточностей ревизия обнаружила в беднейших странах ЕС. В этом году Латвия не оказалась в числе государств на которых была сфокусирована работа ревизионной комиссии и её вклад в нарушения можно оценить, как небольшой».

Глава ревизионный палаты Латвии Клаус Хейнер не исключил, что часть нарушений связана со сложной системой финансирования.