Москва, , 11:33 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов отметил наличие в России денег решать большинство проблем, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

«Если вам будут рассказывать, что у нас нет денег — это самая большая ложь, которая сегодня существует. У нас столько денег не было никогда за последние годы!» — заявил Зюганов на деловом завтраке в Сбербанке.

Он привел конкретные цифры.

«У нас золотовалютных резервов 530 млрд долларов, когда был дефолт, было меньше 8 млрд. Баррель нефти стоит в среднем 63 доллара, когда был дефолт — 12. У нас ФНБ более 8 трлн, к концу года будет 10, по новому бюджету через три года будет 16. У нас с вами профицит бюджета 2 с лишнем трлн», — отметил коммунист.