Ташкент, , 11:31 — REGNUM Объем вывозимых денежных средств из Узбекистана планируется ограничить суммой 100 млн сумов ($10,6 тыс.). Об этом говорится в проекте закона «О валютном регулировании», принятым в Сенате республики 11 октября, сообщает издание Spot.uz.

Отмечается, что данная мера направлена на укрепление национальной валюты и создание дополнительных удобств для населения. Ранее предлагалось разрешить вывозить из страны до $10 тыс.

Кроме того, законопроект разрешает физическим лицам открывать счета за границе. В настоящее время граждане республики могут открыть счета лишь на заданный промежуток времени.

Напомним, 12 июля 2018 года глава единого общереспубликанского процессингового центра (ЕОПЦ) Ахрор Махмудов заявил, что PayPal не работает в Узбекистане из-за ограничений законодательства, которое не позволяет физическим лицам хранить деньги в иностранных банках.

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