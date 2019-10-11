Сочи, Краснодарский край, , 11:28 — REGNUM Стремительное развитие технологий в ближайшие девять-пятнадцать лет приведёт к ощутимым изменениям финансового рынка. Об этом в ходе пленарной дискуссии «2035» на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Она отметила, что в настоящее время, когда технологии быстро сменяют друг друга и меняют весь образ жизни людей, а также экономику и финансы, сложно делать долгосрочные прогнозы, даже на 15 лет.

Набиуллина, слова которой приводит РИА Новости, уверена, что конкуренция в будущем обострится. При этом доступ к данным уже не будет в приоритетном порядке определять успех компаний. На первое место выйдет возможностью быстро анализировать эти данные, быстрее выстраивать бизнес-модели.

«Банки, финансовые институты выйдут за свои границы, придут новые участники. Это, конечно, будет вызов для регулятора», — отметила глава ЦБ.

Она добавила, что риски для потребителей останутся, однако будут другими, связанными с технологиями, с кибербезопасностью.

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