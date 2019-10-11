Тюмень, , 11:25 — REGNUM В Тюменской области стоимость трудового патента для иностранных граждан в 2020 году может составить 5 741 рубль в месяц. Проект регионального закона «Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда» опубликован на сайте облдумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты регионального парламента на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам 10 октября обсудили изменение размера стоимости патента для рабочих-иностранцев с нынешних 5 469 рублей в месяц до 5 741 рубля в месяц.

Некоторые парламентарии выступили против законопроекта, мотивируя свою позицию тем, что более дорогой патент отпугнёт гастарбайтеров, которые заняли пустые ниши в строительстве и коммунальном хозяйстве.

Замглавы областного финансового департамента Михаил Таранов пояснил, что в регионе стоимость данного патента составляет 13% к средней зарплате. Тем временем в других субъектах российской Федерации он составляет 16−18% и оттока иностранной рабочей силы там не наблюдается.

«Это может быть неудобно для иностранцев, но по крайней мере они находятся примерно в равных условиях с гражданами РФ. Что, я считаю, справедливо», — заявил Михаил Таранов.