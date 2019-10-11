Симферополь, , 11:34 — REGNUM После завершения курортного сезона в Крыму начнётся реновация старых и строительство новых средств размещения туристов. Об этом на заседании комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту заявил исполняющий обязанности министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Снос здания

«Основной механизм развития, который работает во всём мире, — это конкуренция. Поэтому в качестве одной из стратегических задач мы видим реновацию и строительство новых объектов размещения», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, представители крымского гостиничного бизнеса в 2019 году заплатили почти 1,5 млрд рублей налогов, что на 25% больше, чем в 2018 году.

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