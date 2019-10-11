Тбилиси, , 11:21 — REGNUM Грузия начала подготовку к третьему по счету Тбилисскому форуму Шелкового пути, который на этот раз пройдет 22−23 октября. 11 октября в гостинице «Билтмор» открылся организационный штаб, который займется вопросами подготовки форума. Возглавил штаб заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе.

По его информации, на этот раз в Тбилиси ожидают до 2 тысяч делегатов из 60 стран мира, в том числе представителей правительства, бизнес-сектора и аналитиков.

Грузия как организатор форума ознакомит гостей с инвестиционным потенциалом своей страны, проблемами и состоянием бизнес-сектора и экономики.

«Особый акцент будет сделан на сотрудничестве в сфере транспорта и развитии транспортных коридоров», — заявил на открытии штаба Геннадий Арвеладзе.

Первый Тбилисский форум Шелкового пути прошел в Грузии в 2015 году. Его инициатором выступил тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который в нынешнем правительстве Грузии занимает пост министра обороны.

В Тбилиси считают этот формат крайне важным в плане дальнейшего развития транзитной функции страны и надеются на углубление сотрудничества прежде всего с Китаем как инициатором возрождения Великого Шелкового пути.