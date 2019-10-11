Москва, , 11:21 — REGNUM Более трети жителей России (36%) отмечают высокий рост цен за последние два месяца. 40% считают рост цен умеренным, 18% — незначительным. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Читайте также: Около 80% граждан РФ отмечают значительный рост цен в магазинах

Больше всего ощущают повышение цен люди старше 60 лет (43%) и граждане с уровнем дохода ниже среднего (50%).

Чаще всего респонденты говорят о росте цен на услуги ЖКХ (77%) и на бензин (69%). Также, по мнению большинства, значительно подорожали мясные продукты (69%), молочная продукция (62%) и хлеб (60%).

Опрос проведен в августе 2019 г. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянно экономят на потреблении энергоресуров (газа, света и горячей воды) 57% жителей России (за три года их число выросло на 15 п. п.). Не экономят 9% граждан.

Подробнее: Жители РФ стали чаще экономить на потреблении энергоресурсов