Москва, , 11:19 — REGNUM Стоимость большинства версий полноприводного внедорожника Chevrolet Niva выросла от 7 тыс. до 9 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, цена на автомобиль в комплектации L теперь составляет 687 000 рублей, версия LE Camouflage подорожала до 782 000 рублей, а топовый вариант LEМ Camouflage стал стоить 829 000 рублей.

Стоит отметить, что стоимость внедорожника в комплектации SL, которая появилась в конце сентября 2019 года, осталась прежний. Она составляет 667 000 рублей. Не изменилась цена и комплектации GLC, которая обойдется покупателям в России 799 000 рублей.

Напомним, что моторная линейка Chevrolet Niva состоит из единственного двигателя на 1,7 л, мощность которого составляет 80 л. с. Агрегатируется мотор с механической коробкой передач.

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